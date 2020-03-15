Taksi şoförü bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı - Taksi şoförü bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı Emekli öğretmen cüzdanın içindeki paranın yarısını ödül olarak verdi Antalya'nın Alanya ilçesinde taksi şoförü, sokakta bulduğu içerisinde bir miktar para olan cüzdanı, polis ekiplerini arayarak emekli öğretmen olan sahibine ulaştırdı.

- Taksi şoförü bulduğu cüzdanı sahibine ulaştırdı

Emekli öğretmen cüzdanın içindeki paranın yarısını ödül olarak verdi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde taksi şoförü, sokakta bulduğu içerisinde bir miktar para olan cüzdanı, polis ekiplerini arayarak emekli öğretmen olan sahibine ulaştırdı. Emekli öğretmen ise ödül olarak cüzdana bulunan paranın yarısını taksi şoförü verdi.

Alanya'da taksicilik yapan Hüseyin Ateş, aracıyla Kadıpaşa Mahallesi Atatürk Bulvarı'ndan geçtiği sırada yerde bir cüzdan olduğu fark etti. Cüzdanı alan Ateş, içerisinde 200 TL ile kimlik, banka ve emekli kartının olduğunu gördü. Bunun üzerine Ateş, cüzdanı polis karakoluna götürüp teslim etti. İnceleme yapan ekipler, cüzdanın emekli öğretmen İsmail Alkaşı'ya ait olduğunu belirleyerek telefonla kızına ulaştı. Polis karakoluna giderek cüzdanı teslim alan emekli öğretmen daha sonra Hüseyin Ateş'in bulunduğu taksi durağına gitti. Burada Alkaşı, duyarlılığından dolayı Ateş'e teşekkür ederek, cüzdanda bulunan paranın yarısını ödül olarak verdi. O anlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA