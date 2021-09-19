TAKSİ ŞOFÖRÜ, ARACINA ALMADIĞI 2 KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI - Haberler
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TAKSİ ŞOFÖRÜ, ARACINA ALMADIĞI 2 KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

BURSA'da, taksi sürücüsü Uğur K. (38), yolcu almaya giderken aracına binmeye çalışan 2 kişi tarafından bıçakla yaralandı.

BURSA'da, taksi sürücüsü Uğur K. (38), yolcu almaya giderken aracına binmeye çalışan 2 kişi tarafından bıçakla yaralandı. Uğur K., hastanede tedaviye alınırken, 2 şüpheli yakalandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Osmangazi ilçesi Haşimişcan Caddesi'nde meydana geldi. 16 T 0458 plakalı taksi sürücüsü Uğur K., bekleyen yolcusunu almak için yola çıktı. Bu sırada, iddiaya göre B.A. ve A.N., taksiyi durdurup binmek istedi. Müşterisinin beklediğini söyleyen Uğur K. ile B.A ve A.N. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine B.A. ve A.N., sürücü Uğur K.'ye bıçak çekti. Uğur K. ise, takside bulunan sopayla karşılık verdi. Kavgada Uğur K., karnından bıçakla, vücudunun çeşitli yerlerinden de darp neticesinde yaralandı. Tarafları, trafik polisleri ve caddeden geçenler ayırdı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Polis, şüphelileri gözaltına aldı. Yaralanan sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Çekirge Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı. Öte yandan, sürücü Uğur K.'nin yaralı olduğu halde telefonla konuşması dikkat çekti.

TAKSİ ŞOFÖRÜ, ARACINA ALMADIĞI 2 KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

TAKSİ ŞOFÖRÜ, ARACINA ALMADIĞI 2 KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

TAKSİ ŞOFÖRÜ, ARACINA ALMADIĞI 2 KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI

TAKSİ ŞOFÖRÜ, ARACINA ALMADIĞI 2 KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI
Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri
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Haber: TAKSİ ŞOFÖRÜ, ARACINA ALMADIĞI 2 KİŞİ TARAFINDAN BIÇAKLANDI - Haberler
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