Taksi şoförleri asayiş olayları konusunda bilgilendirildi
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Taksi şoförleri asayiş olayları konusunda bilgilendirildi

Mersin'de taksiciler, asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi.

20.02.2020 12:59 | Son Güncelleme: 20.02.2020 12:59
Taksi şoförleri asayiş olayları konusunda bilgilendirildi

'de taksiciler, asayiş ve iletişim yoluyla dolandırıcılık konusunda bilgilendirildi.


İl Emniyet Müdürlüğünden yapılana açıklamaya göre, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünde görevli mahalle polisleri, merkez Akdeniz ilçesinde bulunan taksi durakları ziyaret edilerek, 35 taksi şoförüne yönelik genel asayiş ve iletişim yolu ile dolandırıcılık konularında bilgilendirme yaptı. Bilgilendirme yapılan konularla ilgili taksicilere, güvenli yaşam rehberi dağıtıldı. - MERSİN

Kaynak: İHA
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