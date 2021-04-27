SAKARYA TAKSİ, SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI
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SAKARYA TAKSİ, SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, taksinin sivil polis aracına çarpması sonucu 2 polis memuru hafif yaralandı.

SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde, taksinin sivil polis aracına çarpması sonucu 2 polis memuru hafif yaralandı. Kaza, saat 17.00 sıralarında, Serdivan Beşköprü Mahallesi'nde meydana geldi. M.K. idaresindeki 54 T 0470 plakalı taksi aynı istikamette ilerleyen hafif ticari araca çarptı. Çarpmanın etkisiyle kontrolden çıkan sivil polis aracı, savrularak kaldırıma çıktı. Hafif ticari araç kaldırımda askıda kalırken, 2 polis memuru hafif yaralandı. Kazanın şokunu yaşayan taksi sürücüsü, olay yerine gelen polis ekipleri tarafından araçtan çıkarıldı. Yaralanan 2 polis memuru ile taksi sürücüsü sağlık ekipleri tarafından hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

SAKARYA TAKSİ, SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI
SAKARYA TAKSİ, SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI
SAKARYA TAKSİ, SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI
SAKARYA TAKSİ, SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI
SAKARYA TAKSİ, SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI
SAKARYA TAKSİ, SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI
SAKARYA TAKSİ, SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI
SAKARYA TAKSİ, SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI
SAKARYA TAKSİ, SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI
SAKARYA TAKSİ, SİVİL POLİS ARACINA ÇARPTI: 2 YARALI

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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