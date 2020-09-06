Taksi, önündeki otomobile çarpıp 2 direği devirdikten sonra durabildi: 4 yaralı
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Taksi, önündeki otomobile çarpıp 2 direği devirdikten sonra durabildi: 4 yaralı

AVCILAR'da D-100 Karayolunda taksi önünde giden otomobile çarpıp yan yol üzerindeki bir mağazanın güvenlik kulübesine kadar savrulmasına neden olduktan sonra iki aydınlatma direğine çarparak durabildi.

Taksi, önündeki otomobile çarpıp 2 direği devirdikten sonra durabildi: 4 yaralı
06.09.2020 07:52 | Son Güncelleme: 06.09.2020 07:56

AVCILAR'da D-100 Karayolunda taksi önünde giden otomobile çarpıp yan yol üzerindeki bir mağazanın güvenlik kulübesine kadar savrulmasına neden olduktan sonra iki aydınlatma direğine çarparak durabildi. Kazada, 1 güvenlik görevlisi ile birlikte 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Topkapı yönüne aşırı hızla gittiği iddia edilen Muhittin Kırçova yönetimindeki 34 TDT 57 plakalı taksinin sürücüsü aracın kontrolünü yitirerek,  aynı yönde giden Cihan Gezer yönetimindeki 34 VT 2486 plakalı otomobile arkadan çarptı. Gezer, çarpmanın etkisi ile yönetimindeki otomobil,  kontrolden çıkarak,  D-100 karayolundan yan yola, buradan da bir mağazanın güvenlik kulübesine çarptı. Taksi de yol kenarındaki 2 aydınlatma direğini devirerek yan yola geçtikten sonra yaklaşık 200 metre gittikten sonra durabildi.

4 KİŞİ YARALANDI

Kazada, gece nöbetinde bulunan mağaza güvenlik görevlisinin yanı sıra otomobil sürücüsü Cihan Gezer ve aynı araçta bulunan 2 kişi çeşitli yerlerinden yaralandı. Yaralılar, kısa sürede gelen 112 ambulansları ile çeşitli hastanelere kaldırıldı. 

D-100 karayolundan savrulan iki aracın görüntüleri, bölgedeki bir işyerinin güvenlik kameraları ile kaydedildi. Polis kaza ile soruşturmayı sürdürürken devrilen direkler görevliler tarafından kaldırıldı.

Kaynak: DHA

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