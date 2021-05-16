Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı
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Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı

Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adana'da bir taksinin motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Adana'da bir taksinin motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçması sonucu 2'si ağır 3 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, kaza merkez Seyhan ilçesi, Şehit Duran Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Kilis'ten yolcu getiren İbrahim Kaya taksisiyle Şehit Duran Mahallesi'ndeki akrabalarına uğradı. Kaya, buradan dönüşte virajda direksiyon hakimiyetini kaybederek önce bir motosiklete çarpıp sonra Seyhan Nehri'ne uçtu. Hafif yaralanan Kaya, nehirden kendi imkanıyla çıkarken, motosiklette bulunan Hüseyin Itır ve ismi öğrenilemeyen 1 kişi yaralandı. Ağır yaralanan 2 kişi ambulanslar ile hastanelere kaldırıldı. Taksi şoförü Kaya ise hastaneye gitmek istemedi. Kaya olay yerinde kalıp nehre gömülen taksisine bakıp, "Ben motosiklete çarpmamak için taksimi feda ettim. Motosiklet kendi yolundan gitmiyordu. Onlara çarpmamak için nehre düştüm. Alkollü değilim" dedi.

Kaya'nın, nehir kenarında polisin "buradan uzaklaş, düşeceksin" uyarısına ise gülüp basın mensuplarına dönerek, "Bu haber nerede çıkacak" diye sorması dikkat çekti. Polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Kazayı gören bir kadın ise bomba patlaması gibi ses geldiğini, sese geldiklerinde bir taksinin 3 metre havada olduğunu ve ateş çıkardığını gördüğünü ifade ederek, "Daha sonra motosikletli iki gence çarptı. Sonra nehre düştü. Taksici kazayı ucuz atlattı. Ancak diğer gençler ağır yaralıydı" diye konuştu. - ADANA

Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı
Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı
Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı
Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı
Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı
Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı
Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı
Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı
Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı
Taksi motosiklete çarpıp Seyhan Nehri'ne uçtu: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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