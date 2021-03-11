'Taksi ilerlemiyor' deyip hem şoförü hem yanındaki kadını dövdü

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Bayrampaşa'da, bir yolcu bindiği taksinin trafikte ilerlemediğini ileri sürerek taksiciyi darp etti. Yolcu, kavgayı ayırmaya çalışan yanındaki yolcu kadını da darp ederken, o anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 14.45 sıralarında Bayrampaşa Eski Edirne Asfaltı Taşocağı durağında meydana geldi. İddiaya göre, bir erkek yanındaki kadınla takside yolculuk ettiği sırada, taksinin ilerlemediğini öne sürerek şoförle tartışmaya başladı. Bir süre devam eden tartışmanın ardından şoför aracı durdurdu. Ardından erkek yolcu araçtan inerek, şoförü darp etmeye başladı. Bu sırada erke yolcunun yanında bulunan ve eşi olduğu belirtilen kadın kavgayı ayırmaya çalıştı.

Ancak erkek yolcu, hem yanındaki kadını hem de şoförü darp etmeye devam etti. Olayı gören çevredeki vatandaşlar kavgayı ayırdı. Bunun üzerine çevredeki bazı vatandaşlar kadını ve şoförü darp etmeye çalışan şahsı dövdü. Yaşanan olay çevredeki güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

(Medeni Topaloğlu - Halil Enes Sucu/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı