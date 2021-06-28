Taksi ile genci zorla kaçırmak isteyen 7 kişi tutuklandı
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Taksi ile genci zorla kaçırmak isteyen 7 kişi tutuklandı

Taksi ile genci zorla kaçırmak isteyen 7 kişi tutuklandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Mersin'de bir genci zorla taksiye bindirerek kaçırmak isteyen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Mersin'de bir genci zorla taksiye bindirerek kaçırmak isteyen 7 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

İddiaya göre, A.G. (19) isimli genç, alacaklı olduğu K.U. ve M.M.E. ile görüşmek için merkez Yenişehir ilçesine bağlı Çiftlikköy Mahallesi Şakirson Caddesi'ne gitti. A.G. burada daha önceden tanıdığı iki kişi ile alacak-verecek meselesini görüştüğü sırada, yanlarına tanımadığı 2 kişi daha geldi. Görüşme sırasında bu şahıslardan biri yanında getirdiği tabancayı A.G.'nin bacağına dayayıp vurmakla tehdit etti. Ardından cep telefonu, bin 500 lira parası ve kimliği elinden alınan genç, taksiyle kaçırılmak istendi. Bu sırada bölgede devriye gezen motorize polis ekipleri, taksiden şüphelenerek aracı durdurmaya çalıştı. Polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçan ticari taksi ve içindekiler, kovalamacanın ardından kaza yaptı. Kaza sonrası ticari taksideki iki kişi kaçarken, A.G. polis ekiplerince kurtarıldı, araçtaki bir kişi gözaltına alındı.

Taksideki diğer şahısları yalamak için çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri, kısa sürede diğer şüphelileri de yakalayarak, gözaltına aldı.

Emniyetteki ifadelerinin ardından adliyeye sevk edilen K.U., M.M.E., M.C.C., H.Y., A.Y., C.A. ve S.B.Y., çıkarıldıkları mahkemece 'kişiyi hürriyetinden yoksun bırakma' ve 'yağma' suçlarından tutuklandı. - MERSİN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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