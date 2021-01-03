Taksi ile elektrik dağıtım şirketinin aracı çarpıştı: 5 yaralı
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Taksi ile elektrik dağıtım şirketinin aracı çarpıştı: 5 yaralı

03.01.2021 15:25 | Son Güncelleme: 03.01.2021 15:29
Taksi ile elektrik dağıtım şirketinin aracı çarpıştı: 5 yaralı

Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/SERDİVAN(Sakarya), DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde elektrik dağıtım şirketine ait araç ile taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı.

Ramiz Kaan OKTAR-Onur GÜDEN/SERDİVAN(Sakarya), DHA)- SAKARYA'nın Serdivan ilçesinde elektrik dağıtım şirketine ait araç ile taksinin çarpışması sonucu 5 kişi yaralandı. 

Kaza, öğle saatlerinde, Serdivan Kuruçeşme Mahallesi Kurtuluş Caddesi'nde meydana geldi. Gürkan Tiryaki idaresindeki 54 T 0009 plakalı taksi ile caddeye giren Erkan Sağdıç idaresindeki 34 DGB 506 plakalı elektrik dağıtım şirketine ait araç çarpıştı. Kazada, taksinin sürücüsü Gürkan Tiryaki ve şirket aracının sürücü Erkan Sağdıç ile araçlarda yolcu olarak bulunan Oğuz Kağan Olucu, Salih Ramazan ve Barış Abakay yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralanan 5 kişiyi hastanelere kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. 


Taksi ile elektrik dağıtım şirketinin aracı çarpıştı: 5 yaralı
Taksi ile elektrik dağıtım şirketinin aracı çarpıştı: 5 yaralı
Taksi ile elektrik dağıtım şirketinin aracı çarpıştı: 5 yaralı
Taksi ile elektrik dağıtım şirketinin aracı çarpıştı: 5 yaralı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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