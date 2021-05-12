Taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
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Taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek - Haberler | Güncel

Kaza yerinden görüntüler, Sağlık ekiplerinin yaralanan kişiye müdahalesi Kaza yapan motosikletin görüntüsü Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Kaza yerinden görüntüler,

Sağlık ekiplerinin yaralanan kişiye müdahalesi

Kaza yapan motosikletin görüntüsü Bursa'nın İnegöl ilçesinde ticari taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı.

Alınan bilgilere göre, Burhaniye Mahallesi İstiklal Caddesi üzerinde Enes K. yönetimindeki 16 Y 5338 plakalı motosiklet, Senayi Ç'nin kullandığı 16 T 5576 plakalı taksi ile çarpıştı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Servis ekiplerin sevk edildi.

Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Taksi ile çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Uğur Çiçek

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