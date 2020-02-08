Taksi, elektrik direğine çarptı: 4 yaralı
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi, elektrik direğine çarptı.
SAKARYA'nın Akyazı ilçesinde kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirdiği taksi, elektrik direğine çarptı. Kazada, 4 kişi yaralandı.
Kaza, Akyazı ilçesi Orta Mahalle Akyazı Caddesi'nde meydana geldi. Ahmet Karabulut yönetimindeki 54 T 2037 plakalı taksi, kar yağışı nedeniyle kayganlaşan yolda sürücünün kontrolünden çıkıp, yol kenarındaki elektrik direğine çarptı. Kazada, Karabulut ile beraberindeki 3 kişi yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen itfaiye ekibi, takside sıkışan sürücüyü çıkardı.Yaralılar, ambulanslarla Akyazı Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.