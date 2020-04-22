Taksi durakları yenileniyor, Süleymanpaşa'nın çehresi değişiyor
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› Taksi durakları yenileniyor, Süleymanpaşa'nın çehresi değişiyor - Haberler
Fen İşleri Müdürlüğü, Süleymanpaşa, Tekirdağ, Güncel

Taksi durakları yenileniyor, Süleymanpaşa'nın çehresi değişiyor

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan tüm imkanları ile Korona virüsü salgını ile mücadele ederken diğer yandan salgın sonrası Süleymanpaşa'yı turistik olarak cazibe merkezi haline getirmek için de çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor.

22.04.2020 10:22 | Son Güncelleme: 22.04.2020 10:22
Taksi durakları yenileniyor, Süleymanpaşa'nın çehresi değişiyor

Süleymanpaşa Belediyesi, bir yandan tüm imkanları ile Korona virüsü salgını ile mücadele ederken diğer yandan salgın sonrası Süleymanpaşa'yı turistik olarak cazibe merkezi haline getirmek için de çalışmalarını ara vermeden sürdürüyor. Kent estetiği açısından büyük öneme sahip olan taksi durakları, Süleymanpaşa Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü tarafından birer birer yenileniyor.

Geçtiğimiz günlerde Değirmenaltı Mahallesi'nde ilki hizmete geçirilen taksi duraklarının ikincisi, 100. Yıl Mahallesi'nde yerine konarak vatandaşların ve taksici esnafının kullanımına sunuldu. Pınar Taksi Durağı Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından yenisiyle değiştirilerek kötü görüntü ortadan kaldırıldı ve taksicilerin konforlu ve çok amaçlı bir durakta hizmet vermesi sağlandı. Yapılan çalışma ile taksi durağının zemin sağlamlaştırma çalışması tamamlanarak modern durak kabininin montajı yapılarak hizmete açıldı.

"Taksi duraklarımızı yenilemeye devam edeceğiz"

Çalışmaları yerinde inceleyen Tekirdağ Süleymanpaşa Belediye Başkanı Cüneyt Yüksel, taksi duraklarının Süleymanpaşa Belediyesi tarafından başlatılan modernizasyon çalışmalarının bir adımı olduğunu ifade etti. Yüksel, "Önemli bir geçiş güzergahında yer alan Süleymanpaşa ilçemiz yapacağımız yenileme çalışmaları ile turizm açısından bir cazibe merkezi haline gelecek. Birçok projemiz var. Bazılarının çalışmalarına başladık. Şehrimizin taksi duraklarını bu modernizasyon çalışmaları kapsamında yeniliyoruz. Bugün, 100. Yıl Mahallemizdeki Pınar Taksi Durağının yeni kabininin montajını tamamladık. Taksici esnafımıza ve vatandaşlarımıza hayırlı olsun. Süleymanpaşamıza yakışan, taksici esnafımızın beklentilerine cevap verecek nitelikte hazırladığımız yeni duraklarımızın kurulumuna devam edeceğiz" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş!

Manşet

Haberler

Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı Haberler
Acun, kendisinden 30 yaş küçük aşkıyla ilk kez fotoğraf paylaştı
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu Haberler
Evli bir adamdan hamile kaldığı söylenen Müge Anlı, ilk kez konuştu
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar Haberler
Ramazan genelgesi yayımlandı: İftar, sahur, pide satışı için yeni karar
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi Haberler
Bilim Kurulu Üyesi, koronavirüsü yenen 2 doktorun ten renginin değişmesine açıklık getirdi
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar Haberler
Kamu binasına Atatürk'ün posterini ters astılar
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı Haberler
Dizi gerçek oldu! Komiser Cemal ve Ezgi aşk yaşamaya başladı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Emeklilere büyük şok! Bankalar vaat ettikleri promosyonun yarısını hesaplara yatırdı
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Maaş indirime gitmeyen Mesut Özil'e İngilizler tepki gösterdi
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da raydan çıkan tramvay, otobüse çarptı
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Son Dakika: İstanbul'da Ramazan ayında pide 3 liradan satılacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Türkiye, solunum cihazının parça tedarikinde ABD'ye yardımcı olacak
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Son dakika: Erdoğan: Geldiğimiz noktada salgını yatay seyre geçirmeye başladığımızı görüyoruz
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Ceset kokularını alan kargalar, ABD'de korku filmlerini aratmayan görüntüler ortaya çıkardı
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Kuzeniyle yasak aşk yaşayıp hamile kalan kadın, doğurduğu bebeği fındık bahçesine gömdü
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı 'esprili' paylaşıma tepki yağdı
Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin koronavirüs tablosuyla yaptığı "esprili" paylaşıma tepki yağdı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Maydanozla beslediği tavuk, maydanoz desenli yumurta yumurtladı
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Antalya'da bir hırsız, kasiyerin yüzüne kola fırlatıp market soydu
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Son dakika: Benzine 31, motorine 41 kuruş indirim gelecek
Demet Akalın'ın 'Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz' diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Demet Akalın'ın "Türk yemekleri, İtalyan yemekleri ile yarışamaz" diyen Şeyma Subaşı'na verdiği yanıt şaşırttı
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Babasının kollarından duvara asıp hortumla dövdüğü 9 yaşındaki Ceylan hayatını kaybetti
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Koronavirüse iki kez yakalanan İlknur hemşire, nasıl iyileştiğini anlattı
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Bayrampaşa Sebze Hali'nde oluşan kilometrelerce kuyruk havadan görüntülendi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Survivor'da kavga eden Yasin ve Barış, 3 ödül oyununda men edildi
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara: Vaka sayısında 7 ile 10 gün içinde tepe noktaya gelebiliriz
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Haluk Levent, virüs nedeniyle hayatını kaybeden doktorun çocuklarına burs verecek
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Fenerbahçe, Caner Erkin transferini bitiriyor
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Gündemi sarsan iddia: CHP Üsküdar İlçe Başkanı, İletişim Başkanı Altun'un evini fotoğraflamak isterken yakalandı
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Survivor 2020'de adaya veda eden isim Ezgi Hocaoğlu oldu
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Bilim Kurulu Üyesi Ceyhan: 'Plato çizdik' demek insanı yanıltır, birçok ülke bu yanılgıya düştü
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Nesli tükenmekte olan çizgili sırtlan Kahramanmaraş'ta görüntülendi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Faik Öztrak Mustafa Şentop Abdülhamit Gül Süreyya Sadi Bilgiç Muhammet Emin Akbaşoğlu
Magazin Harun Tan Ebru Şallı Yıldız Tilbe Rafet El Roman
Spor Mesut Özil Lionel Messi Shane Larkin Sergen Yalçın Anderson Talisca
Daha Fazla Nisan 23 Nisan Futbolcu İngiltere
Şu an buradasınız: Taksi durakları yenileniyor, Süleymanpaşa'nın çehresi değişiyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.4.2020 11:22:39. #1.15#
title