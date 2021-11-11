TAKSİ DURAKLARI HİSSELERİ, BÜFE, FİRMA BÜROSU KİRAYA VERİLMESİ İŞİ İHALE İLANI

NİĞDE (Habermetre) - 30. 11. 202116: 52Madde 2) Büfeler, Gayrimenkuller ve Taksi Durakları Hisseleri kiralama ihalesi 30/11/2021 tarihine rastlayan SALIgünü hizalarında yazan Esenbey Mahallesi Ayhan Şahenk Bulvarı No: 20 (Eski Emniyet Müdürlüğü ) 1. Kat Belediye Başkanlığı Encümen Toplantı Odasında teşekkül edecek Belediye Encümeni huzurunda Açık Teklif Açık Artırma usulü ile ayrı, ayrı yapılacaktır. Madde 3) İhaleye katılmak isteyenler; 29/11/2021 günü saat 17: 30' a kadar aşağıda yazılı belgeleri ve % 3 geçici teminatı Vakıflar Bankası Niğde ŞubesiTR53 0001 5001 5800 7296 8116 69 Nolu Niğde Belediyesi hesabına ödeyip, Mali Hizmetler Müdürlüğüne teslim edilecektir. Gerçek Kişiler%3 Tutarında Geçici Teminat MakbuzuNüfus Cüzdan FotokopisiNiğde Belediyesinden Alınacak Borç İlişsizlik Belgesiİhale Şartnamesinin Alındığına Dair Tahsilat MakbuzuVekaleten İhaleye Katılma Halinde İstekli Adına Katılan Kişinin Noter Tasdikli Vekaletnamesiİkametgah Belgesiİhale Şartnamesinin Okunup Kabul Edildiğine Dair Her Sayfası İmzalanmış İhale ŞartnamesiKamu İhale Kurumundan Yasaklı Olmadığına Dair TaahhütnameTicari Taksi Ruhsat Fotokopisi (T Plaka- İlk 99 Sırada bulunan ihaleler için)Niğde Şoförler Odasından Alınmış Oda Kayıt Belgesi (İlk 99 Sırada Bulunan İhaleler İçin)Niğde İli ve İlçeleri Arası Taşımacılık İşi Yürüttüğüne Dair Oda Kayıt Belgesi (102. Sırada Bulunan İhale İçin)Kooperatif Üyelerine ait D 4 Belgesi (102. Sırada Bulunan İhale İçin)Tüzel Kişilerİhaleye Katılacağına Dair DilekçeNiğde Belediye Başkanlığına Hitaben İşin Adına Alınmış %3 Geçici Teminat Dekontu veya Süresiz Banka Teminat MektubuTicaret Sicil Müdürlüğünden Alınacak Tebligata Yarar Adres BeyanıNiğde Belediyesinden Alınacak Borç İlişsizlik Belgesiİhale Şartnamesinin Alındığına Dair Tahsilat MakbuzuKamu İhale Kurumundan Yasaklı Olmadığına Dair TaahhütnameMevzuat Gereği Kayıtlı Olduğu Ticaret ve Sanayi Odası veya Meslek Odası Belgesiİhale Şartnamesinin Okunup Kabul Edildiğine Dair Her Sayfası İmzalanmış İhale Şartnamesiİhaleye Tüzel Kişilik Adına Yetkili Olarak Katılacakların Noter Tasdikli Yetki Belgeleri ile İmza Sirküleri, Vekil Olarak Katılacakların Noter Tasdikli Vekaletnameleri ile İmza Sirküleriİhaleye Tüzel Kişilik Adına Katılacaklarda Şirketin Kuruluş Statüsünü, Son Yönetimini Gösteren Ticaret Sicil Gazetesinin Aslı veya Noter Onaylı SuretiOrtak Girişim Olması Halinde İlgisine Göre Tüm Ortaklar Ayrı, Ayrı Belgelerle Noter Tasdikli Ortak Girişim BeyannamesiTicariTaksi Ruhsat Fotokopisi (T Plaka- İlk 99 Sırada bulunan ihaleler için)Niğde Şoförler Odasından Alınmış Oda Kayıt Belgesi (İlk 99 Sırada Bulunan İhaleler İçin)Niğde İli ve İlçeleri Arası Taşımacılık İşi Yürüttüğüne Dair Oda Kayıt Belgesi (102. Sırada Bulunan İhale İçin)KooperatifÜyelerine ait D 4 Belgesi (102. Sırada Bulunan İhale İçin)İkametgah BelgesiYukarıda istenen belgelerden bir veya bir kaçının eksik olması halinde ve belirtilen saatten sonraki müracaatlar kabul edilmez. Bu gibi durumda olan istekli ihaleye katılamaz. Madde: 4). Posta ile yapılacak müracaatlar geçerli sayılacak, faks ile yapılacak müracaatlar geçersizdir. Postadaki vaki gecikmeler dikkate alınmaz. Posta ile gönderilecek tekliflerin ilanda belirtilen saate kadar komisyon başkanlığına ulaşması şarttır. Posta ile yapılan teklif son teklif sayılacaktır. Madde: 5) İhale ile ilgili şartname özel kanunlarındaki hükümler saklı kalmak kaydıyla tasdikli örnekleri mesai saatleri içerisinde 100, 00 TL karşılığında Belediyemiz Mali Hizmetler Müdürlüğünden temin edilebilir ve idarede bedelsiz görülebilir. Şartname bedeli yatırmayanlar ihaleye katılamazlar. Madde: 6) İhale şartnamesinde bulunmayan hususlar hakkında 2886 sayılı Devlet İhale Kanunu hükümleri geçerlidir. Madde: 7) Belediye Encümeni ihaleyi yapıp yapmamakta ve uygun bedelin tespitinde yetkilidir. İlanen Duyurulur.

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