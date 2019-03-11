Taksi Devrildi: 2 Yaralı
Amasya'nın Taşova ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Amasya'nın Taşova ilçesinde taksinin devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.
Alınan bilgiye göre, Amasya'dan Taşova yönüne giden Şahin Saygıner (31) idaresindeki 60 T 6007 plakalı taksi, Karabük köyü mevkisinde kontrolden çıkarak ağaçlık alana devrildi.
Kazada sürücü ile yolcu Seval Öztürk (36) yaralandı.
Taşova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Öztürk, Amasya Sabuncuoğlu Şerefeddin Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.
Kaynak: AA