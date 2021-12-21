TAKSİ BULMA APLİKASYONU 'TAKSİM' UYGULAMASININ TANITIMI YAPILDI - Haberler
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TAKSİ BULMA APLİKASYONU 'TAKSİM' UYGULAMASININ TANITIMI YAPILDI

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) yerli taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' tanıtıldı.

İSTANBUL (DHA) - İSTANBUL Taksiciler Esnaf Odasının (İTEO) yerli taksi bulma aplikasyonu 'TAKSİM' tanıtıldı.

Yeşilköy'de bir otelde düzenlenen tanıtım toplantısında konuşan İstanbul Taksiciler Esnaf Odası Başkanı Eyüp Aksu "Bizim öz malımız olan milli yerli aplikasyonu yapmak. Bunun da hazırlığını yaptık. Artık kamuoyuna duyuruyoruz. Hayırlı uğurlu olsun. Dijital uygulamamızın aplikasyonunun adı "TAKSİM" nasıl beğendiniz mi, Aplikasyonumuz nedir, Taksim nedir ben bu konuda detaylı bilgi vermek istiyorum. Teknolojiye ayak uyduracağız dünyada örnek bir aplikasyonla hizmet vermiş olacağız" dedi.

Aksu, "Taksim nedir? Taksi kimin taksisi, bizim taksimiz. Uluslararası isim de güzel turizm bölgesi Taksim. Taksim nedir? Taksi sürücüleri ile müşterilerini dijital ortamda buluşturan uçtan uca taksi hizmetinin mobil uygulama çözümüdür. Taksi sürücülerinin cep telefonlarına yükleyeceği taksim sürücü aracılığıyla sisteme dahil olduğu yolcuların taksim uygulaması ile en yakın müsait taksiye ulaşabildikleri dijital taksi platformudur. En yakın taksiyi kolayca bulan, size en yakın taksiyi çağırma imkanı sunuyor. Taksiyi çağırmadan önce gideceğiniz yerin taksi ücretini önceden görebilirsiniz. Taksi türlerine göre yolculuk ücretini görebilir ve seçebilir ya da görebilirsiniz. Ödeme türü olarak nakit ödeme ya da kredi kartını tercih edebilirsiniz" ifadelerini kullandı.

TAKSİ BULMA APLİKASYONU 'TAKSİM' UYGULAMASININ TANITIMI YAPILDI

TAKSİ BULMA APLİKASYONU 'TAKSİM' UYGULAMASININ TANITIMI YAPILDI

TAKSİ BULMA APLİKASYONU 'TAKSİM' UYGULAMASININ TANITIMI YAPILDI

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