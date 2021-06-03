Taksi bekleyen vatandaşı aracına aldı, ardından bariyerlere girdi

Kocaeli'nde seyir halindeki bir sürücü, yol kenarında taksi bekleyen bir vatandaşı aracına aldı. Sürücü, bir süre sonra 2 torununun da dahil olduğu aracının direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kaza sonrası otomobil sürücüsü ağır yaralanırken, taksi beklerken kaza yapan araca binen vatandaş ise uzun süre kazanın şokunu atlatamadı.

Kocaeli'nin Gebze ilçesi Barış Mahallesi D-100 Karayolu Ankara istikameti üzerinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre sürücü Abdullah Ş., Çayırova ilçesinde bir taksi durağında bekleyen vatandaşı yardım etmek amacıyla otomobiline aldı. Daha sonra 2 torunu ve aracına aldığı vatandaş ile birlikte D-100 Karayolu üzerinde seyir halinde olan Abdullah Ş., bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti.

ARACININ İÇİNDE SIKIŞTI

Bunun ardından otomobil bariyerlere çarptı. Çarpışmanın etkisiyle sürücü Abdullah Ş., aracının içinde sıkıştı. Kazayı gören vatandaşlar, durumu 112 Acil Yardım ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

HASTANEYE KALDIRILDI

Kısa sürede adrese ulaşan ekipler, yaralanan sürücüyü sıkıştığı yerden çıkararak sağlık ekiplerine teslim etti. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı sürücü ambulansla Fatih Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobilde bulunan çocuklar ve vatandaş ise kazadan yara almadan kurtuldu.

ÇOCUKLAR GÜÇLÜKLE SAKİNLEŞTİRİLDİ

Kazanın şokunu uzun süre üzerlerinden atamayan çocuklar, bölgeye sevk edilen itfaiye aracına alınarak sakinleştirildi. Daha sonra sakinleşen çocuklar, polis otosuyla götürülerek ailesine teslim edildi.

UZUN SÜRE ŞOKU ÜSTÜNDEN ATAMADI

Taksi beklerken bindiği otomobille kaza yapan vatandaş ise uzun süre şoku üzerinden atamadı. Hastanede tedavi altına alınan otomobil sürücüsünün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenilirken, polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı