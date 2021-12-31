ŞANLIURFA - Takoran Vadisi, Yeşilköy Projesi ile Şanlıurfa turizmini canlandıracak

ŞANLIURFA (AA) - Şanlıurfa'nın Siverek Belediyesince Takoran Vadisi için hayata geçirilecek "Yeşilköy Projesi" ile bölgede turizmin canlandırılması hedefleniyor.

Zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, kaya mezarları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının "saklı cennet"i olan vadiye ilginin arttırılması amacıyla Yeşilköy Projesi hazırlandı.

Üç etaptan oluşan projede, kafeler, piknik ve kamp alanları, organik ürünleri yer alacağı köy pazarı bulunurken zipline etabında ise seyir tepeleri, gastronomi bölümü ve kapari bitkisi yetiştiriciliği yer alıyor.

Baki Mahallesi'ndeki evlerin onarımı ve arıtma tesisi çalışmalarını da içeren projenin son etabında ise bölgenin ağaçlandırılması hedefleniyor.

Belediye Başkanı Ayşe Çakmak, makamında gazetecilere yaptığı açıklamada, geniş ve kapsamlı olan projenin vadi boyunca uygulanacağını söyledi.

Bir süre önce Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'u Takoran Vadisi hakkında bilgilendirdiğini belirten Çakmak, "Kısmet olursa önümüzdeki dönemlerde Takoran Vadisi'ni ziyaret etmeyi düşünüyor. Takoran Vadisi kültür ve doğa turizmi açısından önemli bir konuma sahip bir bölgedir. Bakanımızdan özellikle Go Turkey video tanıtım rehberine eklenmesi konusunda ricamız oldu ve bu talebimiz kabul gördü." dedi.

Takoran Vadisi'nin Türkiye turizminin tanıtım videosunda yer alacağını dile getiren Çakmak, şunları kaydetti:

"Tanıtım noktasında hem Takoran Vadisi hem de bölge insanımız bunu hak ediyor. İnşallah doğa ve kültür turizminde ivme kazanacağımızı ve kazandıracağımızı düşünüyorum. Bu konuda bizlerden desteğini esirgemeyen değerli Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve milletvekilimiz Kasım Gülpınar'a teşekkür ediyorum."