Takoran Vadisi, akademisyenlerin hazırladığı ekoloji belgeseli için görüntülendi
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Takoran Vadisi, akademisyenlerin hazırladığı ekoloji belgeseli için görüntülendi

Takoran Vadisi, akademisyenlerin hazırladığı ekoloji belgeseli için görüntülendi
Anadolu Ajansı / Cuma Sarı - Haberler | Kültür Sanat

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri, hazırladıkları doğa ve ekoloji temalı belgesel için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi'ni görüntüledi.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi öğretim üyeleri, hazırladıkları doğa ve ekoloji temalı belgesel için Şanlıurfa'nın Siverek ilçesindeki Takoran Vadisi'ni görüntüledi.

Zengin bitki örtüsünün yanı sıra kanyonu, şelalesi, kaya mezarları ve eşsiz görüntüsüyle bölge halkının "saklı cennet" olarak tanımladığı vadi, sinema ve belgeselcilerin ilgisini çekmeye başladı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesinde görevli bir grup öğretim üyesi, Siverek Belediyesine ait tekneyle Takoran Vadisi'ni gezdi.

Devam eden doğa ve ekoloji temalı belgesel projesi kapsamında Türkiye'nin farklı illerinde çalışmalar yapan ekip, tarihi ve doğal güzellikleriyle dikkat çeken Takoran Vadisi'nde çekim yaptı.

İstanbul Üniversitesi İletişim Fakültesi Sinema Ana Bilim Dalı öğretim üyesi İlkay Nişancı, AA muhabirine, vadinin doğal yapısına hayran kaldığını belirtti.

Takoran Vadisi'ni herkesin görmesi gerektiğini aktaran Nişancı, "Takoran Vadisi'ni bir yıl kadar önce duyduk ancak ilk defa gelme fırsatımız oldu. Öncelikle çok keyifli, su ve vadinin buluşmasına tanıklık etmek çok keyif veriyor. Duyduğum andan beri merak ediyordum ve gelip ziyaret etmek kısmet oldu. Hem tadını çıkarıyoruz hem de çekim yapıyoruz. İlerleyen süreçlerde muhtemelen özellikle doğa turizmi için önemli bir alan olma potansiyeli görüyorum." dedi.

Vadinin bünyesinde tarihi alanları da barındırdığına dikkat çeken Nişancı, bölgede yaşanmışlıkların izinin görüldüğünü ifade etti.

Siverek Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Kenan Karahan ise eşsiz güzellilere sahip olan Takoran Vadisi'nin birçok doğa hayranının dikkatini çektiğini söyledi.

Bölgenin tanıtımına devam edeceklerini aktaran Karahan, herkesi bu güzelliği görmeye davet etti.

Takoran Vadisi, akademisyenlerin hazırladığı ekoloji belgeseli için görüntülendi
Takoran Vadisi, akademisyenlerin hazırladığı ekoloji belgeseli için görüntülendi
Takoran Vadisi, akademisyenlerin hazırladığı ekoloji belgeseli için görüntülendi
Takoran Vadisi, akademisyenlerin hazırladığı ekoloji belgeseli için görüntülendi

Kaynak: Anadolu Ajansı / Cuma Sarı

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