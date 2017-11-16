Takograf Yönetmeliğinde Değişiklik

Takograf cihazının muayenesi sonrası kullanılacak "takograf cihazı kalibrasyon belgesi", tüm tür ve markalar için takograf modülü üzerinden düzenlenecek.



Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Deği·şi·kli·k Yapılmasına Dai·r Yönetmeli·ği, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.



Karayolu taşımacılığı yapan araçlarda kullanılan analog, elektronik ve dijital takograf cihazlarının muayene ve damgalanmasıyla ilgili usul ve esasları kapsayan yönetmelikteki değişikliğe göre, servisler takograf cihazının muayenesinin ardından kullanacağı takograf cihazı kalibrasyon belgesini, tüm tür ve markalar için takograf modülü üzerinden düzenleyecek. Yabancı plakalı araçlarla ilgili takograf cihazı kalibrasyon belgesi düzenleme işlemleri belge formatı aynı olacak şekilde takograf modülü kullanılmadan yapılacak.



Muayene ve damgalama işlemleri için takograf modülünün gerektirdiği bilgi girişlerinin eksiksiz ve doğru şekilde yapılmasından servis sahibi sorumlu olacak.



Servis, takograf modülünden düzenlediği takograf cihazı kalibrasyon belgelerinde daha sonra herhangi bir değişiklik yapamayacak. Şirkete verilecek ve serviste muhafaza edilecek takograf cihazı kalibrasyon belgesi nüshalarında, belgede ismi bulunanların ıslak imzalarının olması gerekecek.



Bakanlık veya il müdürlüğü tarafından takograf cihazının mevzuatına uygun kullanılıp kullanılmadığını tespit etmek üzere yapılan ani muayenelerde uygunsuzluk tespit edilmesi halinde ilgililer hakkında yasal işlem yapılacak. Ani muayene işlemlerinde gerektiğinde cihazdan, akıllı karttan veya takograf modülünden alınan bilgiler de incelenebilecek.