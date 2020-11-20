Takograf cihazları işlemlerine düzenleme
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Takograf cihazları işlemlerine düzenleme

20.11.2020 08:47 | Son Güncelleme: 20.11.2020 08:50
Takograf cihazları işlemlerine düzenleme

Takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Takograf cihazlarının muayene ve damgalama işlemlerine ilişkin düzenlemeye gidildi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı tarafından hazırlanan Takograf Cihazları Muayene ve Damgalama Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, tip onay belgesi bulunmayan ancak üretim aşamasının tamamlandığı ve belgelendirme aşamasına geçildiği üreticisi tarafından beyan edilen dijital takograf cihazının saha testlerinin uygulanmasına, cihazların ilk muayeneleri yapılmak suretiyle bakanlıkça belirlenecek usul ve esaslara göre izin verilecek.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Erhan Cihan Ünal

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