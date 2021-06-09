Takograf cihazına mıknatıs yerleştiren sürücüye para cezası uygulandı
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Takograf cihazına mıknatıs yerleştiren sürücüye para cezası uygulandı

Takograf cihazına mıknatıs yerleştiren sürücüye para cezası uygulandı
Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış - Haberler | Güncel

İstanbul'da hafriyat kamyonlarının sık kullandığı güzergahlarda denetim yapıldı.

İstanbul'da hafriyat kamyonlarının sık kullandığı güzergahlarda denetim yapıldı.

İstanbul Bölge Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekiplerince, dün Mahmutbey-Ankara istikameti kantar girişinde hafriyat kamyonlarına yönelik denetim gerçekleştirildi.

Denetimde, D.T'nin kullandığı bir çekicinin motor kısmında bulunan takograf cihazına kullanım verilerini gizlemek amacıyla mıknatıs yerleştirildiği, mıknatıstan dolayı alınan takograf çıktısında araç kullanımı ile ilgili bir bilgi olmadığı tespit edildi.

Karayolları Trafik Kanununu kapsamında sürücü D.T'ye idari para cezası uygulandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hüseyin Bağış

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