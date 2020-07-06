Taklit ve tağşiş ile ilgili yasa tasarısı hakkında Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama
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Taklit ve tağşiş ile ilgili yasa tasarısı hakkında Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

Taklit ve tağşiş ile ilgili yasa tasarısı hakkında Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama "Bu yasama dönemi kapanmadan tağşiş-taklit ile ilgili cezai yaptırımların çok yükseldiği, gerektiğinde meslekten men edilmeye kadar gidilen cezaları içeren bir paketle bu işi daha iyi bir noktaya...

06.07.2020 12:36 | Son Güncelleme: 06.07.2020 12:44

Taklit ve tağşiş ile ilgili yasa tasarısı hakkında Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

"Bu yasama dönemi kapanmadan tağşiş-taklit ile ilgili cezai yaptırımların çok yükseldiği, gerektiğinde meslekten men edilmeye kadar gidilen cezaları içeren bir paketle bu işi daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz"

"Yasa tasarısı çalışmasını yaptık ve meclisimize gönderdik"

"İzmir muhtemelen Türkiye'nin en değerli kenti hale gelecek"

İZMİR - Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, İzmir'e yeni bir yatırım paketi için çalıştıklarını söyleyerek, İzmir'in Türkiye'nin en değerli kenti haline gelebileceğini ifade etti. Pakdemirli ayrıca, taklit ve tağşiş ile ilgili olarak, "İnşallah biz bu yasama dönemi kapanmadan tağşiş-taklit ile ilgili cezai yaptırımların çok yükseldiği, gerektiğinde meslekten men edilmeye kadar gidilen cezaları içeren bir paketle bu işi daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Yasa tasarısı çalışmasını yaptık ve meclisimize gönderdik" şeklinde konuştu.

AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli'nin annesi Perihan Sürekli, 29 Mayıs'ta hayatını kaybetmişti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de, Sürekli'yi AK Parti İzmir İl Başkanlığı'nda ziyaret ederek baş sağlığı dileklerini iletti. AK Parti İzmir İl Başkanı Kerem Ali Sürekli, Bakan Bekir Pakdemirli'nin ziyaretinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek teşekkür etti.

"İzmir, Türkiye'nin en değerli kenti haline gelecek"

Burada bir konuşma yapan Bakan Bekir Pakdemirli, İzmir'in bir evladı olarak İzmir'i unutmanın söz konusu olamayacağını söyleyerek, "81 ilin bakanı olmamıza rağmen tabi ki İzmir'in gönlümüzde, aklımızda ayrı bir yeri var. Zaman zaman uzak kalsak da, özellikle covid-19 sürecinde mecburen biraz uzak kaldık; ama İzmir ile ilgili irtibatımız hiç kopmuyor. Çok yakın bir şekilde İzmir'i takip ediyoruz, teşkilat çalışmalarını takip ediyoruz, İzmir'deki yatırımlarımızı takip ediyoruz. Yakın zamanda özellikle bakanlığımızla ilgili bir yatırım paketi İzmir için de arkadaşlar çalışıyor. İzmir'e ne yapsak azdır. İzmir, Ege'nin Türkiye'nin en güzel kentlerinden biri ve artık tahmin ediyorum covid-19 sonrası süreçte de anlaşılacak ki İzmir, muhtemelen Türkiye'nin en değerli kenti hale gelecek; çünkü herkes bir şekilde İzmirli gibi yaşamayı öğrenmek için İzmir'e yerleşmeye çalışıyor. O yüzden inşallah İzmir'imiz bugün olduğundan daha değerli, bugün olduğundan refahı daha yüksek, bugün olduğundan daha fazla yatırım alan, bugün olduğundan daha fazla cazibe merkezi haline gelecek diye düşünüyorum. İl başkanıma tekrar başın sağ olsun diyorum" dedi.

"Gıdada ifşalarla farkındalık oluşturduk"

Gıda sektöründe taklit ve tağşiş yapan firmalar için yapılan çalışmalar hakkındaki soruyu da cevaplayan Bakan Pakdemirli, kanunlar yeterli olduğunu belirterek, "Kanun diyor ki; Tağşiş-taklit yapamazsın; ama bu cezai müeyyidelerde biraz eksik var, görünen o. Bunun için de biz bir yasa tasarısı çalışması yaptık ve meclisimize gönderdik. Meclisimizde bu yasa tasarısını olgunlaştırdı. İnşallah biz bu yasama dönemi kapanmadan tağşiş-taklit ile ilgili cezai yaptırımların çok yükseldiği, gerektiğinde meslekten men edilmeye kadar gidilen cezaları içeren bir paketle bu işi daha iyi bir noktaya getirmeyi hedefliyoruz. Aslında son dönemde yapmış olduğumuz ifşalarla beraber, biz bu konuda hem üretici hem tüketici tarafından bir farkındalık oluşturduk" ifadelerini kullandı.

Zeytinyağı üreticisinden Bakan Pakdemirli'ye teşekkür

İzmirli bir üreticinin tağşiş taklit çalışmaları için kendilerine teşekkür ettiğini söyleyen Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü: "Geçenlerle İzmirli bir üreticimiz; 'Sayın bakanım Allah sizden razı olsun' dedi. Ne oldu, dedim. Zeytinyağı üretiyor. Dedi ki; Bizim 375 liralık zeytinyağını oteller almıyordu, 120 liralık karışık yağ alıyordu, şimdi hepsi sıraya girdi almaya başladılar; çünkü siz ifşaları eksiksiz her ay yapıyorsunuz' dedi. İşi takip ettiğiniz zaman, biz burada fırsatçılara dolandırıcılara müsaade etmeyeceğiz.

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Taklit ve tağşiş ile ilgili yasa tasarısı hakkında Bakan Pakdemirli'den flaş açıklama

Kaynak: İHA

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