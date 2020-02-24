Taklit ve tağşiş ile ilgili kanun tasarısı meclise gidiyor

24.02.2020 13:25 | Son Güncelleme: 24.02.2020 13:25

Bakanlıkça yürütülen çalışmalarda sona gelindiğine değinen Özer Matlı, "Taklit ve tağşiş ile ilgili olarak yeni kanun tasarısı Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne gidiyor. Mevzuata aykırı üretim yapan firmalara, hapis cezasından iş yeri kapamaya kadar ağır cezalar ve yaptırımlar gelecek" dedi.