Taklit ürünlere el konuldu
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Taklit ürünlere el konuldu

İZMİT'te, 7 iş yerinde yapılan kontrolde 62 adet taklit giyim eşyasına, 3 iş yerinde yapılan kontrolde ise 72 adet tonere el konuldu.

22.11.2019 15:25 | Son Güncelleme: 22.11.2019 15:25
Taklit ürünlere el konuldu

'te, 7 iş yerinde yapılan kontrolde 62 adet taklit giyim eşyasına, 3 iş yerinde yapılan kontrolde ise 72 adet tonere el konuldu. 

Kocaeli Emniyet Müdürlüğü, Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında taklit ürünlerle ilgili çalışma yaptı. 'te eş zamanlı yapılan aramalarda 7 iş yerinde çeşitli markalara ait 62 adet giyim eşyası, 3 iş yerinde ise çeşitli markalara ait 72 adet toner ele geçirildi. Taklit ürünlere el konulurken, 10 kişi hakkında Sınai Mülkiyet Kanununa Muhalefet suçu kapsamında adli işlem başlatıldı.


Kaynak: DHA
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