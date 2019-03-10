Taklit Edilmekten Korkmuyoruz Çünkü Başarılı Olan İşler Taklit Edilir"

Cumhur İttifakı AK Parti Marmaris Belediye Başkan Adayı Serkan Yazıcı, "Projelerimizi diğer adayların da kopyalayıp vatandaşa sunduğunu, söylediğini duyuyoruz. Projelerimizle prim yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan da seviniyorum aslında. Taklit edilmekten korkmuyoruz, çünkü başarılı olan işler taklit edilir." dedi.

Yazıcı, Cumhur İttifakı Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Dr. Mehmet Nil Hıdır ile birlikte Marmaris Karamanlılar Derneği üyeleriyle Siteler Mahallesi'nde bir otelde bir araya geldi.

Projeleri hakkında üyelere bilgi veren Yazıcı ve Hıdır, üyelerin sorunlarını da dinledi.

Yazıcı, toplantının ardından bir marinayı ziyarete giderken yol üzerinde taksi durağına uğrayıp çay içti. Taksicilerle sohbet eden Yazıcı, bir dönem taksilerin sorunlarını ralli şampiyonasında dile getirdiğini kaydetti.

Adaköy Mahallesi'nde bulunan bir marinayı ziyaret eden Yazıcı, tekne sahipleri ve marinada çalışan personelle toplantı yaparak projelerini aktardı.

Yazıcı, Marmaris'in ihtiyacı olan konularda hazırladıkları projelerin çok beğenildiği belirterek, "Projelerimizi vatandaşlarımızın beğenisine sunduk. Vatandaşımız bu projeleri yapacağımızdan şüphesi yok. Projelerimizi diğer adayların da kopyalayıp vatandaşa sunduğunu, söylediğini duyuyoruz. Projelerimizle prim yapmaya çalışıyorlar. Bir yandan da seviniyorum aslında. Taklit edilmekten korkmuyoruz, çünkü başarılı olan işler taklit edilir. Bizim aylar öncesinden anlattığımız ve yapılamaz denilen işler, şimdi yeni projelermiş gibi lanse ediliyor." diye konuştu.

Marina ziyaretinin ardından Yat Limanı'nda esnaf ziyareti de yapan Yazıcı, kafelerde oturan vatandaşlarla sohbet etti.

Ardından Beldibi Mahallesi'nde vatandaşlarla bir araya gelen Serkan Yazıcı, kendisine yöneltilen soruları cevaplandırdı.

Marmaris'e aday olmadan da hizmet ettiğini aktaran Yazıcı, "Şimdiye kadar yaptıklarımıza bakın. Projelerimizi inceleyin. El birliğiyle Marmaris'in geleceğini kurtaralım. Biz Marmaris'i büyütmeyi değil, şirin bir balıkçı kasabasına dönüştürmeyi istiyoruz. Yapılaşmaya müsaade etmeyeceğiz." diye konuştu.

Kaynak: AA