TAKLALAR ATIP SAVRULAN OTOMOBİL, SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ
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TAKLALAR ATIP SAVRULAN OTOMOBİL, SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

MERSİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak sitenin bahçesine savruldu.

MERSİN'de, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, taklalar atarak sitenin bahçesine savruldu. Otomobildeki 3 kişiden 2'si bahçeye düşüp, yaralandı. Araçta arka koltukta oturan 1 kişi de içeride sıkışarak yaralandı. Kaza anı, anbean sitenin güvenlik kamerası görüntülerine yansıdı.

Kaza, dün saat 17.30 sıralarında merkez Yenişehir ilçesi Okan Merzeci Bulvarı'nda meydana geldi. 34 NR 3788 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu kaldırıma çıkıp, geri dönüşüm kutusuna çarptı. Otomobil taklalar atarak, yol kenarındaki sitenin bahçesine savruldu. Araçtaki 3 kişiden 2'si de bahçeye savrularak yaralandı. Otomobilin arka koltuğunda oturan kişi ise araçta sıkışıp, yaralandı. Site bahçesinde zaman geçiren bir kişi de kazadan birkaç metre mesafeyle kurtuldu.

Çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen sağlık görevlilerince ilk müdahalesi yapılan 3 yaralı, hastaneye kaldırıldı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Kaza anı, sitenin güvenlik kamerası görüntülerine anbean yansıdı. Kaza sırasında otomobilin savrulduğu, içindeki 3 kişiden 2'sinin de bahçeye düştüğü anlar görüntülerde yer aldı. Ayrıca site sakinin bahçede vakit geçirdiği sırada kazanın meydana geldiği de görüldü.

TAKLALAR ATIP SAVRULAN OTOMOBİL, SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ
TAKLALAR ATIP SAVRULAN OTOMOBİL, SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ
TAKLALAR ATIP SAVRULAN OTOMOBİL, SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ
TAKLALAR ATIP SAVRULAN OTOMOBİL, SİTE BAHÇESİNE DÜŞTÜ

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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