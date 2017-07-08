Taklalar atan otomobilden burnu bile kanamadan çıktı



KARAMAN - Karaman'da dört takla atan otomobilde büyük çapta maddi hasar oluşurken, sürücü kazadan yara almadan kurtuldu.

Kaza, Karaman-Mersin çevre yolu üzerinde bulunan Otoğ tesisleri önünde meydana geldi. Veysel Öz'ün kullandığı 33 ZN 094 plakalı otomobil seyir halindeyken, sürücünün bir anlık dalgınlığı sonucu düz yolda kontrolden çıktı. Görgü şahitlerine göre, dört takla attığı öne sürülen otomobilin sürücüsü şans eseri araçtan burnu bile kanamadan dışarı çıktı. Vatandaşlar sürücünün yaralı olabileceğini düşünerek sağlık ekibi ile polise ihbarda bulundu. Sürücünün olay yerine ambulansla gelen sağlık ekibine durumunun iyi olduğunu söylemesi üzerine görevliler ayrıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma sürüyor.