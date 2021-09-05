Taklalar atan otomobil karşı şeride geçip ters döndü
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Taklalar atan otomobil karşı şeride geçip ters döndü

İhlas Haber Ajansı / Onur Dal - Haberler | Yerel

Taklalar atan otomobil karşı şeride geçip ters döndü Ters dönerek duran otomobilden şans eseri yaralı çıktı Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı şeride geçip ters dönerek durabildi.

Taklalar atan otomobil karşı şeride geçip ters döndü

Ters dönerek duran otomobilden şans eseri yaralı çıktı

AFYONKARAHİSAR - Afyonkarahisar'ın Bolvadin ilçesinde meydana gelen trafik kazasında kontrolden çıkan otomobil taklalar atarak karşı şeride geçip ters dönerek durabildi. Otomobil sürücüsü şans eseri kazayı yaralı olarak atlattı.

Kaza, Bolvadin ilçesine bağlı Dişli beldesi yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, A.Ö., idaresindeki 06 GKE 46 plakalı otomobil belde girişinde sürücüsünün henüz belirlenemeyen bir sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Savrulan araç taklalar atarak karşı şeride geçip ters dönerek durabildi. Otomobil sürücüsü A.Ö., kendi imkanları ile araç içerisinde yaralı olarak çıkarken ardından çevredekilerin haber vermesi ile olay yerine gelen 112 Acil servis ambulansı ile Bolvadin Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Otomobil sürücüsü taklalar atıp, ters dönen otomobilden şans eseri yaralı çıkarken, kazanın ardından Tofaş marka otomobil hurdaya döndü.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatılırken, kazada ters dönen otomobili ise çevredekilerin yardımıyla düzeltildi.

Taklalar atan otomobil karşı şeride geçip ters döndü
Taklalar atan otomobil karşı şeride geçip ters döndü
Taklalar atan otomobil karşı şeride geçip ters döndü
Taklalar atan otomobil karşı şeride geçip ters döndü

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Onur Dal

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