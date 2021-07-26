Taklalar atan otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi
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Taklalar atan otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi

Taklalar atan otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar attıktan sonra bir ikametin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Adıyaman'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, taklalar attıktan sonra bir ikametin bahçe duvarına çarparak durabildi.

Edinilen bilgilere göre, F.D. idaresindeki 02 ABB 348 plakalı Hyundai marka otomobil, Kayalık Mahallesi Karadağ Ormanlık alanı yakınlarında dönüş yaptığı esnada kontrolden çıkarak takla atmaya başladı. Taklalar atan otomobil bir ikametin bahçe duvarını yıktıktan sonra yol kenarında park halinde bulunan A.G.'ye ait 27 ACL 690 plakalı otomobile dayanarak durabildi. Meydana gelen kaza sonrası takla atan otomobilde bulunan sürücüsü yara almadan kurtuldu. Kaza yapan araç olay yerine gelen trafik polis ekibinin yaptığı incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Taklalar atan otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi
Taklalar atan otomobil bahçe duvarına çarparak durabildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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