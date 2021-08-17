Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atan ticari araç önündeki otomobile çarptı.

Sakarya'nın Kaynarca ilçesinde kontrolden çıkarak taklalar atan ticari araç önündeki otomobile çarptı. Kazada 3 kişi yaralandı.

Kaza, Kaynarca ilçesi D020 Adapazarı-Kaynarca yolu Müezzinler Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Kaynarca istikametine seyir halinde olan M.Z. idaresindeki 41 BT 487 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde kontrolden çıkarak takla attı. Defalarca takla atarak metrelerce giden araç aynı istikamette seyir halinde olan M.A.Y. idaresindeki 54 AS 987 plakalı otomobile çarparak durabildi. Kazada, takla atan hafif ticari araçtaki E.Z. (15), E.Ö. (23) ve E.Z. (11) yaralandı.

Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında yaralıları Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Kaza sonrasın karayolunda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken jandarma ekipleri olay ile ilgili inceleme başlattı.

(Murat Hazer/İHA)

Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı
Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
Bahçeye devrilen pikaptan sağ çıkamadı! Genç kızın ölümü herkesi yasa boğdu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Faik Öztrak Tanju Özcan Bekir Pakdemirli Jens Stoltenberg Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hande Erçel Hande Yener Bülent Ersoy Demet Akalın
Spor Mesut Özil Merve Çoban Alex Teixeira Fırat Aydınus Rıza Çalımbay
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Taklalar atan araç önündeki otomobile çarptı: 3 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.8.2021 21:18:48. #1.15#

title