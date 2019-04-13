Taklacı Güvercin Sattığı İş Yerinin Önünde Öldürüldü (2)

KATİLİ ARKADAŞI ÇIKTI

Çorum'da taklacı güvercin satışı yapan Recep Rıdvan Özgür'ün (32) işyerinin önünde tabancayla vurularak öldürülmesi olayı ile araştırma başlatan polis, çevredeki iş yerlerinin güvenlik kameralarından şüphelinin Murat Bilen (46) olduğunu belirledi. Recep Rıdvan Özgür'ün arkadaşı olduğu belirlenen ve taklacı güvercin merakı ile tanınan Murat Bilen polis tarafından yakalandı. Cinayeti itiraf eden şüpheli, polisteki sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Kaynak: DHA