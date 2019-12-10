'Taklacı Akın' Çok Sevildi

10.12.2019 16:20 | Son Güncelleme: 10.12.2019 16:20

Birkaç bölüm düşünülen karakter çok sevilince dizinin kadrosuna dahil olan Mertkan Arat, canlandırdığı karakterle özellikle sosyal medyada gündem yaratıyor.

Daha önce Kız Takımı veNo:309 gibi dizilerde rol alan oyuncu herkes tarafından merak ediliyor.

Mertkan Arat nereli ve kimdir ? İşte yetenekli oyuncunun hayatı.

Mersin doğumlu oyuncu Mersin Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Seramik bölümünde okurken üniversitenin tiyatro topluluğunda ilk oyununu sahneleyerek oyunculuk hayatına adım attı 2008 yılındaüniversiteden mezun olduktan sonra 2009 - 2011 yılları arasında Ayla Algan ve Sinan Çetin önderliğinde Plato Film Okulundan kamera önü oyunculuk eğitimi aldı.

2015 - 2017 yılları arasında usta oyuncu Levent Kırcanın tiyatrosunda yer aldı ve Levent Kırca'nın vefatıyla Tiyatroya ara verdi.

10 büyük markanınreklamlarında oynayan başarılı oyuncu Yasak Elma dizisinde Akın karakteriyle çok sevildi.

Kaynak: Bültenler