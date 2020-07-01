Takla atıp ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu otomobili için gözyaşlarına boğuldu Takla atıp ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu otomobili için gözyaşlarına boğuldu Sivas'ta kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü hurdaya dönen otomobili için gözyaşlarına boğuldu.

Takla atıp ters dönen otomobilden burnu bile kanamadan kurtuldu otomobili için gözyaşlarına boğuldu SİVAS - Sivas'ta kazadan burnu bile kanamadan kurtulan sürücü hurdaya dönen otomobili için gözyaşlarına boğuldu. Edinilen bilgilere göre kaza Akdeğirmen Mahallesi Niksar Caddesi üzerinde meydana geldi. M.S.T yönetimindeki 06 RJR 04 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırım üzerinde bulunan trafik levhasına çarptıktan sonra ters döndü. Otomobil içerisinde bulunan sürücü kazayı burnu bile kanamadan atlattı. Kazanın bildirilmesi üzerine olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Otomobil sürücüsü aracını ters dönmüş halde görünce gözyaşlarına hakim olamadı. Yakınlarına sarılarak teselli bulan sürücü işlemlerinin ardından başka bir araca bindirilerek götürüldü. Ters dönen otomobil çekici ve vatandaşların yardımıyla düzeltilerek otoparka çekildi. Polis kaza ile ilgili inceleme başlattı. Kaynak: İHA