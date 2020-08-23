Takla atıp, ters dönen otomobildeki 5 kişilik aile yaralandı GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, trafik işaret levhasına çarpıp, takla atarak, ters döndü.

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil, trafik işaret levhasına çarpıp, takla atarak, ters döndü. Kazada sürücü ile eşi ve 3 çocuğu yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde, İslahiye- Hassa yolunun 15'inci kilometresinde meydana geldi. Hassa yönüne giden İbrahim G. (40) yönetimindeki 27 ABN 314 plakalı otomobil, Sulumağara Mahallesi yakınlarında kontrolden çıkıp, yol kenarındaki trafik işaret levhasına çarparak, takla attı. İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada ters dönen otomobilin sürücüsü İbrahim G. ile eşi Nezihe, çocukları Baran, Berfin ve Berat G. yaralandı. Sağlık görevlileri, 5 yaralıyı ambulanslarla İslahiye Devlet Hastanesi'ne götürdü. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: DHA