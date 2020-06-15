Takla atıp, ters dönen otomobil yandı: 2 ölü, 2 yaralı (3) KIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Çeşme ilçesinde, takla attıktan sonra ters dönen ve alev alan otomobilde yanarak hayatını kaybedenlerin sürücü İbrahim Örsçelik (40) ve kızı İlayda Örsçelik (22) olduğu ortaya çıktı.

KIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI İzmir'in Çeşme ilçesinde, takla attıktan sonra ters dönen ve alev alan otomobilde yanarak hayatını kaybedenlerin sürücü İbrahim Örsçelik (40) ve kızı İlayda Örsçelik (22) olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, yaralanan Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk'un (9) Dokuz Eylül Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR (İzmir),

Kaynak: DHA