Takla atıp, ters dönen otomobil yandı: 2 ölü, 2 yaralı (3)
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Takla atıp, ters dönen otomobil yandı: 2 ölü, 2 yaralı (3)

KIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTIİzmir'in Çeşme ilçesinde, takla attıktan sonra ters dönen ve alev alan otomobilde yanarak hayatını kaybedenlerin sürücü İbrahim Örsçelik (40) ve kızı İlayda Örsçelik (22) olduğu ortaya çıktı.

Takla atıp, ters dönen otomobil yandı: 2 ölü, 2 yaralı (3)
15.06.2020 22:12 | Son Güncelleme: 15.06.2020 22:37

KIZ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, takla attıktan sonra ters dönen ve alev alan otomobilde yanarak hayatını kaybedenlerin sürücü İbrahim Örsçelik (40) ve kızı İlayda Örsçelik (22) olduğu ortaya çıktı. Öte yandan, yaralanan Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk'un (9) Dokuz Eylül Hastanesi'ndeki tedavilerinin devam ettiği bildirildi. 

Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR (İzmir),


Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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