Takla atıp, ters dönen otomobil yandı: 2 ölü, 2 yaralı (2) OĞUL ÇIKTIİzmir'in Çeşme ilçesinde, takla attıktan sonra ters dönüp, yanan otomobilde yaralanan 2 kişinin Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk (9) olduğu öğrenildi.

OĞUL ÇIKTI

İzmir'in Çeşme ilçesinde, takla attıktan sonra ters dönüp, yanan otomobilde yaralanan 2 kişinin Özden Karamuk (37) ve oğlu Kayra Karamuk (9) olduğu öğrenildi. Ağır yaralı olarak Dokuz Eylül Hastanesi'ne kaldırılan anne ve oğlunun, sağlık durumunun kritik olduğu belirtildi. Kazada yanarak, ölen 2 kişinin kimliğinin belirlenmesi için çalışma sürüyor.

Tolga TAHÇI/ÇEŞME (İzmir),

Kaynak: DHA