Takla Atıp Sürüklenen Otomobilden Yaralı Kurtuldu

Afyonkarahisar'da meydana gelen trafik kazasında takla atarak sürüklenen bir otomobilin sürücüsü kazadan yaralı olarak kurtuldu.



Edinilen bilgilere göre kaza, Şuhut-Afyonkarahisar karayolunun 5. kilometresinde meydana geldi. Ahmet Ü., idaresindeki 34 UC 4956 plakalı otomobil henüz belirlenemeyen bir nedenden ötürü sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atıp sürüklenerek, orta refüje çıktı. Kazada yaralanan sürücü Ahmet Ü., olay yerine gelen 112 Acil Servis ambulansı ile hastaneye kaldırıldı.



Kazanın ardından başlatılan soruşturmanın devam ettiği bildirildi. - AFYONKARAHİSAR