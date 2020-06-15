Takla atıp sürüklenen otomobilden sağ çıktılar
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Takla atıp sürüklenen otomobilden sağ çıktılar

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarpan otomobil takla attı.

Takla atıp sürüklenen otomobilden sağ çıktılar
15.06.2020 09:39 | Son Güncelleme: 15.06.2020 09:42

Denizli'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarpan otomobil takla attı. Şans eseri kazada ölenin olmadığı kazada otomobil kullanılamaz hale gelirken 2 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, kaza Pamukkale ilçesi Fevzi Çakmak Bulvarı üzerinde meydana geldi. Erem Koçer 20 ADJ 064 plakalı otomobili ile seyir halinde iken henüz bilinmeyen bir sebepten dolayı direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil yol kenarındaki beton bariyerlere çarparak takla attı. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri takla atması neticesi ters dönen otomobilde sıkışan Koçer ve Merve Ayhan'ı sıkıştıkları yerden çıkardı. Sağlık ekiplerinin olay yerinde ilk müdahalenin ardından Denizli Devlet Hastanesine kaldırdı. Ters dönen otomobilin çekici ile kaldırılmasının ardından trafik normale döndü. Hastaneye yaralı kaldırılan Koçer ve Ayhan'ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. - DENİZLİ

Kaynak: İHA

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