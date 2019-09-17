17.09.2019 02:57

Takla atıp su kanalına düşen otomobil 120 metre sürüklendi: 2 yaralı

KIRIKKALE - Kırıkkale'de takla atan otomobil su kanalının içinde 120 metre sürüklenerek hurdaya döndü. Aracın içinde sıkışarak yaralanan 2 kişide hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 22.45 sıralarında Kırıkkale-Ankara kara yolunun 1. kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, N.P.A. idaresindeki 06 RJP 31 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak su kanalına düştü. Ters devrilen otomobil 120 metre boyunca su kanalının içinde sürüklenerek hurdaya döndü. Olay yerine 112 Acil Servis ve Kırıkkale Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazanın etkisiyle otomobilin içinde sıkışan sürücü N.P.A. ile yolcu H.U. itfaiye ve sağlık ekiplerince çıkartıldı. Sağlık görevlilerince yapılan ilk müdahalenin ardından yaralılar ambulansla hastaneye kaldırıldı. Tedavi altına alınan yaralıların genel durumu iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA