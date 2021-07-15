Takla atıp hurdaya dönen Tofaş otomobilden sağ çıktı
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Takla atıp hurdaya dönen Tofaş otomobilden sağ çıktı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Takla atıp hurdaya dönen Tofaş otomobilden sağ çıktı Samsun'da Tofaş marka otomobilin yoldan çıkıp 55 metre takla atarak hurdaya döndüğü kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Takla atıp hurdaya dönen Tofaş otomobilden sağ çıktı

SAMSUN - Samsun'da Tofaş marka otomobilin yoldan çıkıp 55 metre takla atarak hurdaya döndüğü kazada sürücü hafif şekilde yaralandı.

Kaza, Samsun'un Canik ilçesi 200 Evler mevkisi Anadolu Bulvarı üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kemal Temiz idaresindeki 55 BB 659 plakalı Tofaş marka otomobil direksiyon hakimiyetinin kaybedilmesi sonucu yoldan çıkıp yaklaşık 55 metre takla attı. Kazada otomobil hurdaya dönerken, sürücü Kemal Temiz ise yaralanarak 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Otomobili, Mert Irmağı yatağına uçmaktan demir korkuluk kurtardı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Takla atıp hurdaya dönen Tofaş otomobilden sağ çıktı
Takla atıp hurdaya dönen Tofaş otomobilden sağ çıktı
Takla atıp hurdaya dönen Tofaş otomobilden sağ çıktı
Takla atıp hurdaya dönen Tofaş otomobilden sağ çıktı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Muhammer Ay

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