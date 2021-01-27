Takla atıp, hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu
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Takla atıp, hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

27.01.2021 15:04 | Son Güncelleme: 27.01.2021 15:07
Takla atıp, hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde, sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Hurdaya dönen otomobilden, sürücü yara almadan kurtuldu. 

Kaza, öğle saatlerinde Bursa- Ankara Karayolu'nun Şehitler kavşağı mevkisinde meydana geldi.  Bursa'dan İnegöl yönüne giden Burak Şimşek (43) yönetimindeki 14 KM 485 plakalı otomobil, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda, sürücüsünün kontrolünden çıkıp, art arda takla attı.Kazada hurdaya dönen aracın sürücüsü yara almadı. Polis, kazayla ilgili soruşturma başlattı.


Takla atıp, hurdaya dönen otomobilden yara almadan kurtuldu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yavuz YILMAZ

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