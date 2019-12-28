Takla atarak yanan otomobilden baba oğul yara almadan kurtuldu
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Takla atarak yanan otomobilden baba oğul yara almadan kurtuldu

Kahramanmaraş'ın Dulkadiroğlu ilçesinde takla atan otomobil yandı, araç sürücüsü ve oğlu kazadan yara almadan kurtuldu.

28.12.2019 23:48 | Son Güncelleme: 28.12.2019 23:54
Takla atarak yanan otomobilden baba oğul yara almadan kurtuldu

'ın ilçesinde takla atan otomobil yandı, araç sürücüsü ve oğlu kazadan yara almadan kurtuldu.

Batı çevre yolunda seyreden Cemal K. idaresindeki Almanya plakalı otomobil, Necip Fazıl Şehir Hastanesi kavşağında takla attı, ardından araziye uçtu.

Alev alan otomobilden sürücü Cemal K. ile oğlu yara almadan çıktı.

Otomobildeki yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Kaynak: AA
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