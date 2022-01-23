Takla atarak ters dönen otomobil cayır cayır yandı - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Takla atarak ters dönen otomobil cayır cayır yandı

Takla atarak ters dönen otomobil cayır cayır yandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Adıyaman'da, buzlanan yolda kayarak takla atan otomobil cayır cayır yandı.

Adıyaman'da, buzlanan yolda kayarak takla atan otomobil cayır cayır yandı.

Edinilen bilgilere göre, Fatih Turmuş idaresindeki 44 AH 098 plakalı otomobil, Adıyaman- Şanlıurfa Karayolu Atakent mevkiinde buzlanan yolda kayarak takla attı. Ters dönen otomobilin sürücüsü kendi imkanlarıyla araçtan çıktı. Ters dönen otomobil daha sonra alev alarak yanmaya başladı. Durum üzerine olay yerine AFAD ekipleri, itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler alevlere müdahale ederek yangını söndürdü. Ölen yada yaralananın olmadığı olay sonrasında araç yapılan incelemelerin ardından bulunduğu yerden kaldırıldı.

Konuyla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Takla atarak ters dönen otomobil cayır cayır yandı

Takla atarak ters dönen otomobil cayır cayır yandı

İhlas Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

3. Sayfa, Haber

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title