Takla atarak tarlaya uçan araçtan 3 kişi sağ çıktı
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Takla atarak tarlaya uçan araçtan 3 kişi sağ çıktı

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari araç taklalar atarak tarlaya uçtu.

16.12.2019 12:40 | Son Güncelleme: 16.12.2019 12:45
Takla atarak tarlaya uçan araçtan 3 kişi sağ çıktı

'in İslahiye ilçesinde otomobil ile çarpışan hafif ticari taklalar atarak tarlaya uçtu. Araç sürücüsünün yara almadığı kazada sürücünün eşi ve çocuğu ise hafif yaralandı.


Edinilen bilgiye göre, İslahiye ilçesi Karapolat Mahallesi'nde Mehmet K.'nın (41) kullandığı 27 GH 803 plakalı hafif ticari araç ile askeri personel olduğu belirtilen Y.E.Ç.'nin (21) kullandığı otomobil çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle iki takla atan hafif ticari araç tarlaya uçtu. Sürücü Mehmet K. kazadan yara almadan kurtulurken, eşi Zübeyde K. (30) ve çocukları Y.S.K. (3) hafif şekilde yaralandı. 112 Sağlık ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikesinin bulunmadığı belirtildi. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA
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