Takla atarak karşı şeride geçti
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Takla atarak karşı şeride geçti

Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı.

Takla atarak karşı şeride geçti
15.06.2020 14:18 | Son Güncelleme: 15.06.2020 14:43

Adıyaman'da sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak karşı şeride geçmesi sonucu meydana gelen kazada 1 kişi yaralandı. Kazaya denk gelen gazeteciler, jandarma ve polis ekipleri gelene kadar yol güvenliğini sağladı.

Edinilen bilgilere göre, Kahta istikametinden Adıyaman istikametine gitmekte olan Nevzat Taşkın idaresindeki 27 US 422 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Adıyaman- Kahta Kara yolu Abuzer Gaffari Türbesi kavşağı yakınlarında takla atarak karşı şeride geçti. Meydana gelen kazada otomobil sürücüsü Nevzat Taşkın yaralandı. Yaralı sürücü olay yerine gelen 112 Acil Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. O esnada kaza bölgesinden geçen Adıyamanlı gazeteciler, durumu bölge trafik polis ekipleri ile jandarma ekiplerine bilgi verdi. Gazeteciler, kaza yerinde başka kazaların yaşanmaması için yolun trafik güvenliğini sağlayarak yoldan geçen sürücüleri uyardı. Yol güvenliğini sağlayan gazeteciler, olay yerine gelen jandarma ekipleri ile bölge trafik polis ekiplerinin gelmesiyle kaza yerinden ayrıldı. Hastaneye kaldırılan yaralı sürücünün ise sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor. - ADIYAMAN

Kaynak: İHA

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