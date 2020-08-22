Takla atarak karşı şeride geçen otomobilden baba oğul sağ çıktı
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Takla atarak karşı şeride geçen otomobilden baba oğul sağ çıktı

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajı geçince takla atarak, karşı şeride geçen otomobilde baba ve oğlu yaralandı.

Takla atarak karşı şeride geçen otomobilden baba oğul sağ çıktı
22.08.2020 04:10 | Son Güncelleme: 22.08.2020 05:21

Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde virajı geçince takla atarak, karşı şeride geçen otomobilde baba ve oğlu yaralandı.

Kaza, gece saatlerinde Malkara - Şarköy yolu üzeri Ballı Mahallesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şarköy istikametine seyreden Onur Agıç (44) yönetimindeki 34 GT 1263 plakalı otomobil, virajı geçtiği sırada kontrolden çıktı. Takla atan araç karşı şeride geçerek şarampole savruldu.

Emniyet kemeri kurtardı

Kaza sonrası sürücü ve yanında bulunan oğlu Emir Agıç (12), emniyet kemeri takması sayesinde kazadan yaralı kurtuldu.

Olay yerinde konuşan Mert Çolak, "Şarköy'den Malkara'ya dönüyorduk. Yolda kaza yapmış bir aracı görünce şoke olduk. Araç takla atmış. Hemen yardıma koştuk. Neyse ki kazayı yaralı olarak sağ atlatmışlar" diye konuştu. - TEKİRDAĞ

Kaynak: İHA

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