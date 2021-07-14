Takla atarak hurdaya dönen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaralandı
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Takla atarak hurdaya dönen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Takla atarak hurdaya dönen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaralandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Aksaray'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobilin takla atarak şarampole yuvarlanması sonucu meydana gelen trafik kazasında 1'i bebek 3 kişi yaralandı.

Kaza, Aksaray - Ankara karayolunun 38. kilometresi Hanobası mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Ankara'dan Adana istikametine seyreden Ramazan Ş. (31) idaresindeki 01 ET 091 plakalı Nissan marka otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla atarak şarampole yuvarlandı. Kaza sonucu otomobil hurdaya dönerken, sürücü ve araçta yolcu olarak bulunan eşi Gizem Ş. (28) ve oğlu Yusuf Erdem Ş. (1) yaralandı. Kazayı gören yoldaki diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve Jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Aksaray Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Acil Servisine kaldırıldı. Burada tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenilirken, kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. - AKSARAY

Takla atarak hurdaya dönen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Takla atarak hurdaya dönen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Takla atarak hurdaya dönen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Takla atarak hurdaya dönen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Takla atarak hurdaya dönen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaralandı
Takla atarak hurdaya dönen otomobilde 1'i bebek 3 kişi yaralandı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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