Takla atarak hurdaya dönen bu araçtan yaralı kurtuldular: 6 yaralı
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› 3. Sayfa ›› Takla atarak hurdaya dönen bu araçtan yaralı kurtuldular: 6 yaralı - Haberler
Adapazarı, Sakarya, 3. Sayfa

Takla atarak hurdaya dönen bu araçtan yaralı kurtuldular: 6 yaralı

Takla atarak hurdaya dönen bu araçtan yaralı kurtuldular: 6 yaralı Sollamaya çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil çukura girerek takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralı Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sollamaya çıkan minibüse çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil çukura...

15.03.2020 20:38 | Son Güncelleme: 15.03.2020 20:39
Takla atarak hurdaya dönen bu araçtan yaralı kurtuldular: 6 yaralı

Takla atarak hurdaya dönen bu araçtan yaralı kurtuldular: 6 yaralı

Sollamaya çıkan minibüse çarpmamak için manevra yapan otomobil çukura girerek takla attı: 3'ü çocuk 6 yaralı

SAKARYA - Sakarya'nın Adapazarı ilçesinde sollamaya çıkan minibüse çarpmamak için sürücüsünün manevra yaptığı otomobil çukura girerek takla attı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde bulunan 3'ü çocuk toplamda 6 kişi yaralandı.

Kaza, Adapazarı ilçesi Çamyolu Mahallesi Gizem Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, O.P. idaresindeki 54 BM 135 plakalı otomobil sürücüsü, cadde üzerinde sollamaya çıkan minibüse çarpmamak için manevra yaptı. Sürücünün yaptığı manevra sonucu kontrolden çıkan ve yol kenarında bulunan çukura giren araç takla atarak yan yattı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine jandarma, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kaza yerine gelen ekiplerce araç içerisinden çıkarılan yaralılara ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Kaza sonucu hurdaya dönen otomobilde bulunan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 3'ü çocuk toplamda 6 yaralı sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Meydana gelen kazayı gören ve o anları anlatan Ramazan Keskin, "Beyaz bir minibüs araç sollamaya çıkmış, kırmızı araçta karşı şeritten geliyormuş ve sollamaya çıkan araçtan kendini kurtarmaya çalışmış o esnada çukura girmiş ve takla atarak durabilmiş. 6 kişilermiş arabada hepsini hastaneye götürdüler" dedi.

Öte yandan, meydana gelen kaza ile ilgili inceleme başlatılırken, takla atarak yan yatan araç ise olay yerine gelen çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.

Takla atarak hurdaya dönen bu araçtan yaralı kurtuldular: 6 yaralı

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

Takla atarak hurdaya dönen bu araçtan yaralı kurtuldular: 6 yaralı

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar Haber
Dört bakanın koronavirüs toplantısı sona erdi! İşte alınan kararlar
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor Haber
Meteoroloji tarih verip 9 ili uyardı! Kuvvetli kar yağışı geliyor
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor Haber
İtalya'da en ölümcül gün! Bilanço giderek ağırlaşıyor
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu Haber
Engelli ablasına tecavüz eden şahsı öldüren sanığın cezası belli oldu
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: Herkes yakalanacak Haber
İngiltere'den korkutan koronavirüs açıklaması: Herkes yakalanacak
'İnanılmaz ilerleme var' deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi Haber
"İnanılmaz ilerleme var" deyip koronavirüsle ilgili güzel haberi verdi
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Ahmet Ağaoğlu'ndan 3 büyüklerin tepkisini çekecek açıklama: Trabzonspor şampiyon ilan edilsin
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Yazar Esra Elönü'nün umre dönüşü vefat eden babasının koronavirüs testi negatif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Valencialı Garay'ın koronavirüs testi pozitif çıktı
Bakan Koca, 'Virüs taraması yapıyoruz' dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Bakan Koca, "Virüs taraması yapıyoruz" dolandırıcılığına karşı vatandaşları uyardı
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Fatih Terim'den derbinin seyircisiz oynanmasına tepki: Kendime ceza verip susuyorum
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
Malatyalı esnaf, fırsatçılara inat alışveriş yapan her müşterisine kolonya hediye ediyor
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
KKTC'de koronavirüs sebebiyle ikinci bir emre kadar cuma namazı dahil toplu ibadet yapılmayacak
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Sergen Yalçın, Trezeguet'in transfer edilmesini istedi
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Karagümrüklü taraftarlar stat çevresinde toplanıp takımlarını desteklediler
Uzman isimden, 'Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak' iddiasını çürütecek sözler
Uzman isimden, "Koronavirüs sıcak havalarda yok olacak" iddiasını çürütecek sözler
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
AVM'lerin çalışma saatlerinde değişiklik yok
Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Koronavirüse yakalanan İran Cumhurbaşkanı Yardımcısı iyileşerek görevine döndü
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Dubai şeyhinin ultra lüks yatı koronavirüs şüphesiyle gözlem altına alındı
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde koronavirüs tespit edilen vaka sayısı 6'ya yükseldi
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
Fransa'nın en zengin iş insanı Bernard Arnault'un serveti koronavirüs yüzünden bir haftada 14 milyar dolar eridi
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
İsviçre'de koronavirüs vaka sayısı bir günde 841 arttı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray-Beşiktaş derbisi ikinci kez seyircisiz oynandı
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray 10 maçtır yenilmiyor
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Galatasaray bu sezonki derbilerini tamamladı
Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Macaristan'da koronavirüsten ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs salgınına karşı cep telefonumuzu nasıl temizlemeliyiz? İşte telefonları dezenfekte etmenin yolları
Koronavirüs salgınına karşı cep telefonumuzu nasıl temizlemeliyiz? İşte telefonları dezenfekte etmenin yolları
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Son Dakika: Diyanet İşleri, 27 Şubat 2020'den sonra umre için Türkiye'den çıkışın olmadığını açıkladı
Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti
Hes Kablo Kayserispor, BtcTurk Yeni Malatyaspor'u 2-1 mağlup etti
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Köy muhtarı fırsatçılara inat kolonyayı 1 liraya sattı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ziya Selçuk Engin Özkoç Abdülhamit Gül Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Hadise Aleyna Tilki Acun Ilıcalı Burcu Kıratlı
Spor Burak Yılmaz Bülent Uygun Rıza Çalımbay Malcolm Thomas Fatih Karagümrük
Daha Fazla İran Avrupa Beşiktaş Vatandaş
Şu an buradasınız: Takla atarak hurdaya dönen bu araçtan yaralı kurtuldular: 6 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 15.3.2020 21:30:44. #1.15#