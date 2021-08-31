Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
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Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre - Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı.

- Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar

SAKARYA - Sakarya'nın Karasu ilçesinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil takla attı. Hurdaya dönen araçta bulunan 2 kişi kazayı hafif yaralı olarak atlattı.

Kaza, D650 karayolunun Karasu ilçesi Tepetarla Mahallesi sapağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Adapazarı istikametinden Karasu istikametine gitmekte olan Besim K. idaresindeki 54 AE 948 plakalı Renault Broadway marka araç, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi neticesinde yoldan çıkarak Tepetarla sapağı refüjüne savruldu. İlk olarak tabelaya çarpan araç, taklalar atarak durabildi. Ters dönen araç sürücüsü Besim K. ve araçta bulunan Mahsun K. yaralandı. İhbar üzerine olay yerine 112 sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar, yapılan ilk müdahalenin ardından bölgedeki hastaneye kaldırıldı. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar
Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Esra Angün

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Son Dakika | Takla atarak hurdaya dönen kazayı hafif yaralı şekilde atlattılar - Haberler
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