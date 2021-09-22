Takla atan traktörde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı - Haberler
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Takla atan traktörde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Takla atan traktörde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Düzce'de, yapım aşamasında olan yarış pistinde traktör takla attı.

CUMAYERİ, DÜZCE (İHA) - Düzce'de, yapım aşamasında olan yarış pistinde traktör takla attı. Kazada traktör üzerindeki gençlerden biri hayatını kaybetti, diğeri ise ağır yaralandı.

Kaza, akşam saatlerinde Düzce'nin Cumayeri ilçesi Orta Mahalle'de bulunan yarış pisti olarak yapılan alanda meydana geldi. Uğur Geyin'in (18) kullandığı 81 DL 046 plakalı traktör, pistte sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu takla attı. Kazada sürücü Uğur Geyin traktör altında kalarak hayatını kaybederken, yanında bulunan Mustafa T. ise yaralandı. Yaralı Mustafa T.'ye olay yerinde gelen sağlık ekipleri ilk müdahalesini yaparak ambulans ile Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Ali Yıldız – Selçuk Akyol/İHA)

Takla atan traktörde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Takla atan traktörde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Takla atan traktörde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

Takla atan traktörde 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

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